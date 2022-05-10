"Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то надо осмелиться и разблокировать порты (украинские - BNS), чтобы суда могли ходить. Второй вариант - использовать ту инфраструктуру, которая есть - это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется некий гуманитарный коридор через Беларусь", - сказал Скуодис журналистам во вторник.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны быть ответственными международные структуры - ООН или Еврокомиссия.

"Переговоры (по коридору - BNS) идут, но это прежде всего обязанность международных структур - достичь определенных договоренностей, потому что если бы украинский груз стали пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли", - сказал министр транспорта.

По словам Скуодиса, основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси - неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении.

"Клайпедский порт способен переваливать довольно много - не считая Терминала насыпных грузов - около 8 млн. тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год", - сказал министр Скуодис.

Логистика между Украиной и Литвой осложняется разными железнодорожными колеями – в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше – европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо менять подвижной состав.

В начале мая в Украину отправился тестовый поезд Литовских железных дорог, который должен доставить различные товары в контейнерах из Украины через Польшу до Каунаса. Если маршрут себя оправдает, позже по нему будут перевозить зерно.