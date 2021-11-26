Марюс Скуодис сказал это в то время, как Европейский союз (ЕС) обсуждает новые санкции для Беларуси, кроме того, 8 декабря окончательно вступят в силу санкции Соединенных штатов Америки (США) для одного из крупнейших в мире производителей удобрений "Беларуськалий", который ежегодно возит миллионы тонн удобрений через Литву и Клайпедский порт.
"Санкции не введены ради санкций, режиму просто нужно изменить свое поведение и транзит, который имел место между нашими странами и вообще, сможет продолжаться. (...) Я не хочу, чтобы он прекратился, но это зависит от другой стороны, мяч на другой стороне и нужно просто сделать определенные шаги", – сказал М. Скуодис журналистам в Клайпеде в пятницу.
Он сомневается, что транзит удобрений остановится именно 8 декабря, потому что "есть и определенные условия предоплаты", а также другие обстоятельства.
По словам М. Скуодиса, останется ли транзит, зависит от двух основных факторов - банков и вероятных изменений санкционного режима.
"Первое - разрешат ли банки расчеты, потому что санкции США не действуют напрямую, например, в отношении литовских юридических лиц, и очень важный момент заключается в том, что они зависят от финансовых учреждений, пропускают они платежи или не пропускают. (...) Крупные банки свое слово уже сказали", – прокомментировал М. Скуодис.
Кроме того, по словам министра, и санкции ЕС, и санкции США могут быть ужесточены или еще как-то изменены.
М. Скуодис признал, что большую часть погрузок Клайпедского порта составляют удобрения, подобная ситуация и с перевозками по железной дороге. Однако он не стал подробнее комментировать, как ужесточение санкций может сказаться на литовском бизнесе.
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