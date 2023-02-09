Министр транспорта Литвы: Brussels Airlines в марте вернется в Вильнюс

"Brussels Airlines возвращается и, насколько я знаю, полетов будет больше, чем было до этого, ведь это ненормально, что у нас нет нормального сообщения с европейскими столицами", – сказал министр.

По словам Скуодиса, билеты на март уже можно купить. Он сказал, что не знает, почему рейсы Brussels Airlines временно были отозваны.

"Не могу сказать, почему Brussels Airlines остановила перелеты. Одна из причин – ремонт самолетов во время зимнего периода. Почему отказались от рейсов из Литвы - трудно сказать", – заметил министр.

Brussels Airlines остановила перелеты из Вильнюса с 28 октября 2022 г.

Самолеты Ryanair летают из Каунаса в бельгийский аэропорт Шарлеруа (50 км от Брюсселя).

"В летний период будет больше 100 направлений, это больше, чем до пандемии. Ситуация улучшается, но не настолько, насколько нам хотелось бы", – сказал он.