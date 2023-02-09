Министр транспорта Литвы: Brussels Airlines в марте вернется в Вильнюс

"Brussels Airlines возвращается и, насколько я знаю, полетов будет больше, чем было до этого, ведь это ненормально, что у нас нет нормального сообщения с европейскими столицами", – сказал министр.
По словам Скуодиса, билеты на март уже можно купить. Он сказал, что не знает, почему рейсы Brussels Airlines временно были отозваны.
"Не могу сказать, почему Brussels Airlines остановила перелеты. Одна из причин – ремонт самолетов во время зимнего периода. Почему отказались от рейсов из Литвы - трудно сказать", – заметил министр.
Brussels Airlines остановила перелеты из Вильнюса с 28 октября 2022 г.
Самолеты Ryanair летают из Каунаса в бельгийский аэропорт Шарлеруа (50 км от Брюсселя).
"В летний период будет больше 100 направлений, это больше, чем до пандемии. Ситуация улучшается, но не настолько, насколько нам хотелось бы", – сказал он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Совет эксперта недовольным ценами жителям: не покупайте
Продукты питания в Литве дорожают, и конца этого...
Эфир Delfi: Зеленский, Украина, Литва, ЕС — помощь и перспектива вступления
Президент Украины Владимир Зеленский принимает...
В Вильнюсе 5-й день ищут пропавшего подростка, обращаются за помощью к каунасцам
В Вильнюсе 5-й день ведутся поиски пропавшего 15-летнего...
В Вильнюсе совершены несколько нападений на несовершеннолетних – полиция сообщает не обо всех случаях
Только в прошлом году были зарегистрированы 500 случаев...
Новый рейтинг кандидатов в мэры Вильнюса: меняются позиции лидеров
Проведен еще один опрос жителей столицы, у которых есть...