Во вторник он обсудил восстановление авиации после пандемии и вызовы безопасности гражданской авиации с руководством Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) для Европы и региона Северных и Балтийских стран.
Ассоциация IATA предложила Литве в будущем сотрудничать в поиске лучших решений для восстановления сектора.
"Сейчас мы начинаем готовить Дорожную карту развития авиации на период до 2030 года, поэтому воспользовались бы рекомендациями IATA по созданию будущего авиационного сектора страны", - сказал М. Скуодис для пресс-релиза.
В этом году Литва постарается хотя бы вдвое увеличить возможности авиасообщения, восстановить как минимум 50% уровня полетов до пандемии и обслужить в своих аэропортах как минимум 2,7 млн пассажиров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: осень в этом году может быть другой (56)
По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса...
Годовой доклад президента Литвы: кризис доверия, "насмотревшиеся боевиков" диктаторы, БелАЭС и демократия (163)
Пандемия коронавируса стала кризисом не только в сфере...
Минимальная зарплата в 703 евро с 2022 года может стать реальностью (171)
Минимальная зарплата в следующем году может...
Витаутас Ландсбергис: я вижу в Литве слишком много злобы и психоза (79)
В своем годовом докладе президент Литвы Гитанас...
Даже после хаоса в Litexpo Вильнюс намерен приглашать желающих привиться в живые очереди (32)
7 июня утром около центра вакцинации в Litexpo выстроились...