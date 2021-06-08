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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис намерен в ближайшей перспективе постараться не только восстановить число направлений полетов до пандемии, но и улучшить прямое авиасообщение с важнейшими для литовской экономики центрами Европы.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© Susisiekimo ministerija

Во вторник он обсудил восстановление авиации после пандемии и вызовы безопасности гражданской авиации с руководством Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) для Европы и региона Северных и Балтийских стран.

Ассоциация IATA предложила Литве в будущем сотрудничать в поиске лучших решений для восстановления сектора.

"Сейчас мы начинаем готовить Дорожную карту развития авиации на период до 2030 года, поэтому воспользовались бы рекомендациями IATA по созданию будущего авиационного сектора страны", - сказал М. Скуодис для пресс-релиза.

В этом году Литва постарается хотя бы вдвое увеличить возможности авиасообщения, восстановить как минимум 50% уровня полетов до пандемии и обслужить в своих аэропортах как минимум 2,7 млн пассажиров.

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