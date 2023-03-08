Он отмечает, что хотя ЛЖД ввели "нулевую терпимость" и более строгие проверки грузов, другие страны могут продолжать осуществлять перевозки, в связи с чем "мы можем видеть всевозможные последствия".

"Со своей стороны мы максимально обеспечиваем контроль, но, когда речь идет о полном отказе до нуля, нужна более широкая группа стран и уровень ЕС. В противном случае, если мы сами сделаем шаг, то могут быть разные последствия", - в среду журналистам сказал М. Скуодис.

"Надо понимать: есть железные дороги других стран, которые могут осуществлять перевозки. Так что, принимая одно решение, нужно думать о других последствиях. Ровно также есть тягачи. Один вопрос – внешняя граница ЕС, второй – внутренняя со всеми перевозками на внутреннем рынке. Нам нужны устойчивые и разумные решения", - сказал он.

Министр заверил, что по этому вопросу ведет переговоры с министрами Латвии и Эстонии. Пока, отмечает он, не все государства придерживаются одинаково принципиальной позиции.

ELTA напоминает, что неделю назад генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас заявил, что группа ценит репутацию больше, чем денежные выгоды, и не против отказаться от всех белорусских и российских грузов.