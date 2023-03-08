Он отмечает, что хотя ЛЖД ввели "нулевую терпимость" и более строгие проверки грузов, другие страны могут продолжать осуществлять перевозки, в связи с чем "мы можем видеть всевозможные последствия".
"Со своей стороны мы максимально обеспечиваем контроль, но, когда речь идет о полном отказе до нуля, нужна более широкая группа стран и уровень ЕС. В противном случае, если мы сами сделаем шаг, то могут быть разные последствия", - в среду журналистам сказал М. Скуодис.
"Надо понимать: есть железные дороги других стран, которые могут осуществлять перевозки. Так что, принимая одно решение, нужно думать о других последствиях. Ровно также есть тягачи. Один вопрос – внешняя граница ЕС, второй – внутренняя со всеми перевозками на внутреннем рынке. Нам нужны устойчивые и разумные решения", - сказал он.
Министр заверил, что по этому вопросу ведет переговоры с министрами Латвии и Эстонии. Пока, отмечает он, не все государства придерживаются одинаково принципиальной позиции.
ELTA напоминает, что неделю назад генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас заявил, что группа ценит репутацию больше, чем денежные выгоды, и не против отказаться от всех белорусских и российских грузов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За покупками в Польшу: на чем можно сэкономить - не все едут за продуктами
Польские торговцы в Сейнах тоже знают, что такое...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...
Переименован Литературный музей им. Александра Пушкина
Вильнюсский горсовет принял решение о переименовании...
Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей
Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...
В Литве дан старт декларации доходов жителей
8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...