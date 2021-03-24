"Все сейчас сконцентрировано на том, чтобы как только пандемическая ситуация позволит, мы смогли восстановить хотя бы 50% обычного числа полетов, вернуться примерно к половине пассажиропотока и направлений допандемического периода", - сказал Марюс Скуодис на заседании парламентского Комитета по экономике.

И все же он подчеркнул, что коррективы в эти планы могут внести коронавирусные тенденции.

В 2019 году в Литве было 92 направления авиаперелетов, в прошлом году - 72, а в явнаре-марте этого года - 23. К 2024 году намечается выйти на 110 направлений.

2020 год для транспортного сектора, по словам М. Скуодиса, не был плохим: в прошлом году было отгружено больше грузов в Клайпедском порту, больше их было перевезено и по железной дороге, автодорогам и самолетами, но потоки пассажиров уменьшились.

"С погрузками, перевозками, от авиации до порта, дорожным транспортом - все было неплохо. Но если брать те секторы, которым был нанесен самый сильный удар - все, что связано с перевозками пассажиров, упало", - сказал М. Скуодис.

Министр указал, что погрузки в морском порту в 2020 году выросли на 3% до 48 млн тонн, перевозки грузов по железной дороге и автодорогами - на 2% (168 млн тонн), а самолетами - на 16% до 20 тыс. тонн.

Однако пассажиропотоки в трех аэропортах страны уменьшились на 72% с 6,5 млн человек в позапрошлом году до 1,8 млн человек в прошлом году, а всеми видами транспорта пассажиров было перевезено на 37% меньше.