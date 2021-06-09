"Более справедливая налоговая система помогла бы собирать больше доходов в бюджет именно с тех людей, которые действительно могут способствовать созданию нашего государства. Естественно, что более значительные доходы нужны для оплаты более качественных услуг госсектора, улучшения заработной платы работников госсектора, а также для повышения пенсий, что предусмотрено в программе этого правительства", – отметила министр финансов Г. Скайсте.

Она также обратила внимание, что очень важно одинаковое регламентирование, поскольку есть отдельные сферы, где прибыль рассчитывается по-разному в зависимости от сектора. По словам министра, расчёт налога на прибыль и его уплата должны быть одинаковыми, независимо от сектора работы, а учет должен быть реальным.

Частные потребности, по словам Г. Скайсте, будут учитываться как частные и облагаться соответственно, чтобы избежать попыток сократить надлежащие к уплате налоги за счет кармана компании.

Министр также обратила внимание на необходимость упростить бизнес-условия и сократить административное бремя для малого и среднего бизнеса.

"Сегодня очень важно говорить о совершенствовании условий для малого и среднего бизнеса, выявлении его форм, унификации условий различных форм налогообложения и упрощения бухгалтерского учета, администрирования налогов", – отметила она.

Рабочая группа планирует представить свои предложения к октябрю.