Министр соцзащиты Литвы: квоты для работников из третьих стран необходимы, чтобы сохранить рабочие места для своих граждан

"Мы хотим, чтобы этот приезд не снизил мотивацию работодателей трудоустраивать граждан Литвы и платить им более высокую зарплату. Поэтому ограничение дешевой рабочей силы исходит именно от Министерства социальной защиты и труда через жесткую квоту – не более 43 тыс. человек в первом предложении, что составляет около 1,5 проц. нашего населения", - рассказала М. Навицкене в четверг Žinių radijas.

"Я думаю, что такое решение будет правильным. Это никоим образом не повлияет на тех, кто работает на рабочих местах с более высокой добавленной стоимостью или получает более высокую заработную плату. И это предложение послужит акцентом на ограничении дешевой рабочей силы, но позволит продолжать привлекать высококвалифицированных людей", - пояснила она.

Министр также отметила, что плохие условия труда, с которыми сталкиваются некоторые приехавшие в Литву граждане третьих стран, обусловлены нелегальной работой.

По ее словам, при легальной работе права таких сотрудников достаточно защищены.