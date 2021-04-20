Министр: скорректированный госбюджет Литвы планируется представить в мае

По ее словам, правительство не планирует сокращать расходы, однако в этом году Литве еще предстоят заимствования.
"Вероятно, весь мир идет по тому же пути, ничего здесь нового я не скажу. Тенденции таковы, что сначала есть рекомендации сохранить рабочие места и поддержать здоровье экономики таким, каким оно является сегодня", – сказала Г. Скайсте в интервью радиостанции LRT.
По ее словам, любое урезание расходов отозвалось бы ростом безработицы, а это было бы более болезненным и долговременным последствием, чем рост государственного долга.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение о повышении пенсионного возраста в Литве вызвало противоречивые реакции: это неизбежно (162)
Еврокомиссия просит Литву создать условия для того,...
В ближайшее время в Литве появится "паспорт возможностей" (46)
По словам министра экономики и инноваций Аушрине...
В Литве количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 не уменьшается (5)
В Вильнюсском регионе количество пациентов с тяжелой...
Торговцев автомобилями предупреждают: система в Литве меняется (7)
С 1 мая 2021 года все продаваемые в Литве автомобили...
Профессор: похоже, будем жить по четвертому сценарию пандемии (43)
Похоже, что мы будем жить по четвертому сценарию...