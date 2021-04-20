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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте утверждает, что скорректированный бюджет страны на этот год правительство планирует представить Сейму в мае.
Министр: скорректированный госбюджет Литвы планируется представить в мае
© DELFI / Josvydas Elinskas

По ее словам, правительство не планирует сокращать расходы, однако в этом году Литве еще предстоят заимствования.

"Вероятно, весь мир идет по тому же пути, ничего здесь нового я не скажу. Тенденции таковы, что сначала есть рекомендации сохранить рабочие места и поддержать здоровье экономики таким, каким оно является сегодня", – сказала Г. Скайсте в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, любое урезание расходов отозвалось бы ростом безработицы, а это было бы более болезненным и долговременным последствием, чем рост государственного долга.

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