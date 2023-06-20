Министр сельского хозяйства: засуха в Литве не повлияет на цены на зерно и продовольствие

"Цены на продукты будут зависеть от мировых тенденций. Международные рыночные оценщики уже понизили прогнозы урожая зерна в Канаде и США, которые во многом будут определять цены. Это также будет зависеть от способности Украины экспортировать свое зерно. А мы, как экспортеры, не являемся крупными игроками на мировом рынке, поэтому я бы не стал напрямую связывать плохие условия в Литве с тем, что это повлияет на местные цены. Поскольку цена на зерно глобальна, она полностью зависит от общих факторов", – во вторник Žinių radijas сказал К. Навицкас.

Также, по словам министра, сомнительно, что ограничение Евросоюза (ЕС) на импорт украинского зерна в Польшу и другие страны Восточной Европы до 15 сентября окажет прямое влияние на рынок зерна Литвы. Однако, по его словам, такая ситуация препятствует помощи ЕС молочному сектору Литвы.

"Оно (ограничение на импорт зерна из Украины – ELTA) не окажет прямого влияния на наш внутренний рынок или будет иметь минимальное влияние из-за неразвитой инфраструктуры. И ситуация в Польше, надеюсь, разрешится. Потому что мы стали заложниками ситуации, так как третий пакет, где нам и Латвии была предложена помощь по ситуации с молоком, застрял по тем же причинам", - сказал он.