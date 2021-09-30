"Мы можем продолжать работы по развитию проекта в направлении границы с Латвией, однако проектировочные работы, за которые отвечает RB Rail, запаздывают", – сказал М. Скуодис после встречи с членами правления RB Rail.
Проектирует железную дорогу на этом участке за 18,1 млн евро (с НДС) и будет осуществлять надзор за строительством испанское предприятие Idom Consulting, Engineering, Architecture.
Как утверждает министерство, на участке протяженностью 169 километров от Каунаса до границы с Латвией завершены подготовительные работы, а на участке протяженностью 65 км от Каунаса до Рамигалы объявлены конкурсы подряда на строительство некоторых объектов.
На строительство этого участка выделено 257 млн евро помощи Евросоюза.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.
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