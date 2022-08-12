Министр признал: цены на электричество в Литве ненормальные, но этому есть причины

Скандал, связанный с компанией Perlas Energija только еще больше выявил проблему цен на электричество.

"Я, как и все, тоже сталкиваюсь с вопросами, почему такая цена. Мы как компания на независимом рынке покупаем электричество пять лет. Конечно, покупаем по рыночным ценам, которые меняются.

Например, завтра цена будет 50 с лишним центов, с распределением 60 центов, а как житель я покупаю и завтра буду платить 72 цента. Мне непонятен один момент, кто получатель выгоды в конечном счете от такой цены. Мы переводим деньги одной компании, как бы все понятно. А куда деньги идут потом? Два года назад кВт наша компания покупала электричество по 4 цента без распределения и НДС, а сейчас по 50 центов.

на нас злятся, что цены растут, так я смело могу назвать одну из основных проблем - это цена на электричество. В Нидерландах электричество подорожало на 30%, а у нас на 700%, так как у нас не будут дорожать товары, если на столько выросла стоимость электричества. На сегодняшний день у нас самое дорогое электричество в Европе, так откуда у нас могут быть дешевые товары", – сказал на Delfi глава сети Norfa Дайнюс Дундулис.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что надо понять, откуда в Литве такие цены. Их можно снизить, и это вопрос ближайшего будущего.

"Если мы как страна, не производим электричество, или производим в основном из газа, то откуда могут быть низкие цены. Мы должны себе задать вопрос, почему за 10 лет, закрыв АЭС, мы не построили другие мощности.

Факт в том, что на сегодняшний день мы электричество не производим, поэтому не стоит удивляться высоким ценам. Вместо этого надо закатать рукава и в быстром темпе строить мощности возобновляющейся энергии, что мы и делаем – министерство представило масштабный пакет в этой сфере, его утвердил парламент, мы выплачиваем помощь людям, оборудующим солнечные электростанции", – сказал Крейвис, назвав и другую причину высоких цен.

"Почти все электричество Литва импортирует, соединения пропускают столько, сколько пропускают. Правительство цены не устанавливает, они формируются на бирже Nord Pool Spot. Кроме того, (...) идет война. Рост цен на электричество, на горючее, на продукты в Европе - последствие войны, нападения России на Украину. И тут мы ничего не можем изменить, мы. хочешь-не хочешь, участники этой войны, только не на поле боя, мы боремся с энергетическими последствиями. И, наверное, будем воевать, пока война не закончится", – сказал министр.

Однако Дундулис все равно не понимает, почему в Швеции, у которой мы покупаем электричество, оно стоит 2 цента, а в Литве больше 50, почему в Польше цена всего 20 центов за кВт.

"Цену устанавливают по самой высокой цене для данного вида топлива, мы должны констатировать, что цена зависит от цены на газ. Страны пытались изменить этот алгоритм, но тщетно. Если говорить о Швеции, то там не стоило оно никогда 2 цента, на прошлой неделе цена была 7,45 центов. Кабель с Литвой работал на 100%, не стоит надеяться, что шведы будут продавать по 7 центов при высоком спросе и низкой пропускной способности кабеля. Польша вообще не участвует в рынке, ее нет на этой картине", – сказал Крейвис, подчеркнув, что выход один - возобновляющиеся источники энергии.

"Могу сказать, что возобновляющиеся источники окупаются очень быстро, в бизнесе при нынешних ценах - за 1-1,5 года. На магазинах, торговых центрах, логистических центрах они окупаются и дают пользу потребителям.

Вот так мы должны действовать, а не показывать на правительство, надо смотреть, что можно сделать самим. Жителям многоквартирных домов тоже предлагаем как удаленные солнечные электростанции, так и на крышах. Недавно мы объявили о компенсациях на сумму 30 млн. евро, деньги быстро разобрали. Потребность намного больше, чем денег у правительства. Каждые полгода на это будут идти большие деньги, чтобы люди могли оборудовать возобновляющиеся мощности", – сказал Крейвис.



"Мой опыт такой – мы строим на складах солнечную электростанцию мощностью 1,6 МВт, нам разрешили это делать только для наших нужд, только для складов, не дают передавать на другие объекты. Строим несколько новых магазинов, хотим на них оборудовать электростанции, но разрешения не дают, поскольку магазины не зарегистрированы. Во многих случаях невозможно получить разрешения из электросетей. Верю, что жителям разрешения выдают свободно, но с бизнесом ситуация иная. Призываю министра, давайте вместе попробуем получить условия на оборудование солнечной электростанции на магазине, чтобы не было только для личных нужд", – оспорил слова министра Дундулис.

Крейвис признал наличие проблемы и сказал, что ее решают.

Растут цены не только на электричество, но и на другие виды энергии, поэтому осенью ждет сложный период. Дундулис считает, что что-то изменится не через несколько месяцев, а в лучшем времени через год.

"Я считаю, что цены на электричество должны снизится через года два, факт в том, что при нынешних ценах выгодно инвестировать в возобновляющиеся источники, многие компании об этом думают и инвестируют, через какое-то время цены начнут снижаться. Только все равно не могу согласится и не соглашусь с тем, что цена на электричество в Литве нормальная - это ненормально. Что касается цен на продукты – уже и экономисты признали, что в июле цены стабилизировались, я думаю, с нового года цены будут понемногу снижаться, сырье понемногу начинает дешеветь", – прогнозировал Дундулис.

С ним согласился и Крейвис: "Хочу согласится с высказыванием, что цены в Литве ненормальные. Тут никаких разговоров быть не может, они совершенно ненормальные".

Однако он повторил, что причины - война и то, что Литва сама электричество не производит.

4Ситуация начнет меняться, когда мы начнем сами производить электричество. Мы должны были начать это делать 10 лет назад, но лучше поздно, чем никогда", – констатировал министр.