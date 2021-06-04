"Мы своевременно попали в стратегию расширения системы связи широкополосного интернета Starlink компании Space X. Показали политическое внимание, это сработало положительно, чтобы действия по приходу в Литву стали проходить оперативно", - сказал министр в комментарии для BNS.
По его словам, в феврале на онлайн-встрече с представителями SpaceX компания была приглашена в Литву. Министр сказал, что еще тогда обсуждались действия, направленные на то, чтобы SpaceX в Литве могла как можно скорее начать предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета.
"Внедрение системы Starlink в Литве означает более инновационные услуги интернета. Наш интерес очень прост - чтобы у литовских потребителей был максимально большой спектр услуг и максимально большие возможности выбора. Мы бы хотели, чтобы услуги спутникового интернета появились в Литве как можно раньше", - сказал М. Скуодис.
По словам министра, Литва могла бы быть мостом для развития спутникового интернета на рынках стран Балтии и всего региона.
В пятницу агентство BNS сообщило, что в Литве учреждена компания Starlink Lithuania. Starlink является проектом системы искусственных спутников Земли SpaceX.
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