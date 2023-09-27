Министр пригласила компанию Илона Маска SpaceX работать в Литве

 
ELTA
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Elonas Muskas
Elonas Muskas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Во время первого мероприятия космической отрасли Vilnius Space Days министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте встретилась с представителями американской космической компании SpaceX и пригласила американскую компанию развивать свою деятельность в Литве – проводить исследования и разрабатывать технологии.

"Космическая отрасль Литвы растет – мы укрепляем научно-технический потенциал страны в этой области, инвестируем в развитие, а активная деятельность мировых космических компаний, таких как SpaceX, в нашей стране дала бы положительный импульс всей экосистеме и стала бы стимулом для инноваций", – сказала Аушрине Армонайте.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе встречи обсуждались возможные направления сотрудничества, перспективы космической отрасли и стимулирования инноваций.

Aušrinė Armonaitė

Аушрине Армонайте

В пресс-релизе напоминается, что в прошлом году Министерство экономики и инноваций (Минэкономики) представило концепцию развития космической отрасли Литвы. По данным министерства, Литва стремится стать поставщиком конкурентоспособных космических услуг и разрабатывать решения, основанные на передовых научных исследованиях.

Два года назад SpaceX основала подразделение Starlink в Литве и предоставляет услуги широкополосного спутникового доступа в Интернет.

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