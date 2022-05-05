"Теперь мы можем видеть, например, что польский поставщик газа PGNiG уже заказал мощности терминала для шести судов", — сказал Крейвис в интервью радиостанции LRT в четверг.
"Эти шесть судов (СПГ — BNS) не обязательно пойдут в Польшу. Часть из них будет продаваться и в Литве, и в Латвии, возможно, в Эстонии, и даже в Финляндии", — добавил министр.
Первая партия СПГ, предназначенная для PGNiG, будет доставлена на Клайпедский ТСПГ уже в этом месяце. Крейвис не назвал, когда в Литву поступят последующие грузы, предназначенные для польской компании.
По словам Крейвиса, после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) Клайпедский ТСПГ продолжит работать на полную мощность.
"(Поляки - BNS) построят в Остроленке крупную газовую электростанцию, потребность в газе которой будет огромной, и Польша рассчитывает доставлять этот газ с терминала. Что это значит? Это значит, что терминал будет по-прежнему сильно загружен, вероятно, почти на девяносто-сто процентов, что будет самым высоким показателем в Европе", — сказал Крейвис.
Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipėdos nafta - объявила в середине марта, что мощности терминала полностью зарезервированы до 30 сентября - конца этого газового года.
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