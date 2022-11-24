"Мне довелось стоять в Казахстане, на границе между Казахстаном и Китаем, где по железной дороге идут самые большие потоки в Европу. Парадокс в том, что у китайцев есть рельсы европейского стандарта, а у Литвы все еще рельсы восточного стандарта, за одним очень существенным исключением, т.е. европейскими путями до Каунасского интермодального терминала, которые сейчас действительно являются тем направлением, в котором мы работаем и в котором мы должны работать и расширять его", - сказал министр.

Он утверждает, что пока Литва все еще принадлежит Восточному железнодорожному блоку, но сейчас мы переживаем переломный момент, во время которого мы стремимся к дезинтеграции и присоединению к европейской системе.

"Мы принадлежим к определенному железнодорожному блоку, где из-за войны в Украине, из-за санкций против Беларуси, России, из-за разных кризисов мы находимся на переломном этапе, сначала дезинтегрироваться из этого региона и присоединиться к другому региону", — сказал он.

Министр также назвал стремление, чтобы Россия и Беларусь выпадали из десятки самых популярных рынков, на которые экспортирует Литва.

В интервью Эльте в середине октября министр коммуникаций и транспорта М. Скуодис говорил, что ситуация в "Литовских железных дорогах" после потери восточного рынка очень сложная. По его словам, эта компания за весь период с момента восстановления Независимости находилась на траектории роста, а в этом году грузопотоки упали примерно на 35 проц. за первые восемь месяцев, а до конца года прогнозируется, что падение грузов достигнет примерно 50 проц.

"Причина проста – Восток закрывается. И мы очень часто представлялись, и политики любили повторять, что мы – мост между Востоком и Западом, но, как я говорил, все наши связи были почему-то только на одной стороне моста – на Востоке", - сказал М. Скуодис.