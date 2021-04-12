"Ненадежные производители и поставщики не смогут участвовать в осуществлении деятельности в сфере электронной связи в Литве, особенно при внедрении инфраструктуры 5G", - сказал министр на пресс-конференции в Сейме в понедельник.
По его словам, в Сейм вскоре будут внесены поправки, которые обяжут СРС просить специальную комиссию оценивать соответствие предприятий интересам национальной безопасности.
"Мы постараемся обеспечить, чтобы выделение (частот - ред.) и использование радиосвязи соответствовало интересам национальной безопасности. СРС будет обязана обращаться в правительственную комиссию по проверке сделок стратегических предприятий за оценкой, когда будут выделяться частоты для радиосвязи, когда меняются производители или поставщики, когда поступает информация о том, что, вероятно, имеют место ненадежные производители или поставщики", - сказал А. Анушаускас.
По его словам, не соответствующие интересам нацбезопасности производители или поставщики должны быть заменены до конца декабря 2025 года.
По словам председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, сейчас международный контекст благоприятствует Литве в плане установления критериев оценок компаний, которые внедряют связь 5G, или производят технологии, так как в 2020 году Еврокомиссия разрешила всем государствам Евросоюза принимать меры к обеспечению безопасности связи 5G.
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