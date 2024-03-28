Министр о пожаре в Вильнюсе: скупка металлов и разборка автомобилей не должна размещаться в центре городов

"Это еще один поход для того, чтобы LTG и муниципалитет быстрее продвигались с конверсией промышленной территории и проектом Vilnius Connect", – писал он в фейсбуке.

Министр заметил, что в четверг утром качество воздуха в Вильнюсе, по данным Агентства охраны природы, было безопасным, количество твердых частиц не превышало норму.

"Причины пожара пока неясны, расследуют все версии. С 2015 г. компания Ruvis работала по выданным разрешениям, никаких замечаний со стороны представителей охраны природы и Службы пожарной безопасности компания не получала. Замечаний не было и во время последней проверки в октябре 2022 г. По имеющимся данным информационной системы (GPAIS), в компании не было опасных веществ, сама компания не попадала в список рискованных компаний", – сказал Гентвилас.