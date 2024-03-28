Министр о пожаре в Вильнюсе: скупка металлов и разборка автомобилей не должна размещаться в центре городов

"Это еще один поход для того, чтобы LTG и муниципалитет быстрее продвигались с конверсией промышленной территории и проектом Vilnius Connect", – писал он в фейсбуке.
Министр заметил, что в четверг утром качество воздуха в Вильнюсе, по данным Агентства охраны природы, было безопасным, количество твердых частиц не превышало норму.
"Причины пожара пока неясны, расследуют все версии. С 2015 г. компания Ruvis работала по выданным разрешениям, никаких замечаний со стороны представителей охраны природы и Службы пожарной безопасности компания не получала. Замечаний не было и во время последней проверки в октябре 2022 г. По имеющимся данным информационной системы (GPAIS), в компании не было опасных веществ, сама компания не попадала в список рискованных компаний", – сказал Гентвилас.
Он прибавил, что и на свалках все чаще причинами возгорания бывают литиевые аккумуляторы. По этой причине ужесточается порядок утилизации этих батарей и стандарты пожарной безопасности, заметил Гентвилас.
"С прошлого года все компании, занимающиеся утилизацией отходов, могут начать свою деятельность только после проверки Департамента пожарной безопасности и спасения. А в следующем году вступят в силу новые требования по превенции пожаров на площадках по сбору мусора и это пресечет в будущем пожары такого масштаба. Согласно новому порядку, мусор должны разделять на отдельные кучи на территории по 600 кв. м.
В данном случае территория была 2000 кв. м.
Устанавливают и расстояние между зданиями, линиями электропроводов. Если отходы складируют в помещениях, должна быть оборудована стационарная система тушения пожара и 30% территории должны быть свободны, чтобы можно было распределять воспламеняющие материалы. Поэтому после ужесточения порядка, компаниям придется покидать застроенные территории", – указал министр.
Напомним, что 27 марта вечером на территории ЗАО Ruvis, ул. Панерю, 56, Вильнюс, начался пожар. Его потушили рано утром 28 марта.
По предварительным данным, на территории горели разные материалы. У компании были необходимые разрешения, позволяющие хранить как опасные, так и не опасные отходы, никаких жалоб в связи с деятельностью этой компании не поступало.
Основной род деятельности компании - скупка металлов, их обработка и экспорт.