"Могу ответственно сказать: государство никак не может обязать банки и все зависит от решения их самих. Не представляю, что предприятия моего сектора могли бы оказывать услуги, если за услуги не оплачивают. А как будет оплачиваться - это ответственность клиентов. Со стороны Министерства транспорта видим, что есть те перевозки, которые разрешены и особенно которые связаны с международными обязательствами, рассчитываться за них должно быть можно и здесь небольшие риски“, – сказал в среду М. Скуодис радио LRT.

"Будет ли достаточно такого нашего заверения финансовым учреждениям и достаточно ли, как я упоминал нет, здесь существенна роль СРФП, таможни и наконец акционеров самих банков", – добавил министр.

По словам М. Скуодиса, он не представляет, может ли осуществляться транзит, если за услуги не оплачено, так как никто не захочет выполнять перевозки бесплатно. Он не исключает, что это может вызвать реакцию России, но ей в любом случае не надо причин для возмущения.

"Для реакции из России никаких причин не надо. Но государство, правительство ничего не могут указывать финансовым учреждениям, у нас пока нет своего государственного банка и слава Богу, что нет, так как в противном случае каждый политик хотел бы указывать государственному банку, как поступать в том или ином случае", – сказал министр.

В прошлый четверг российские СМИ сообщили, что временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь вручил МИД Литвы ноту о якобы приостановке платежей за услуги калининградского транзита, напоминает ЭЛЬТА. По утверждению С. Рябоконя, платежи российских операторов, пользующихся услугами "Летувос гяляжинкяляй", Вильнюс направляет в "Шяулю банкас", который не осуществляет никаких операций с Россией.

Партнер коммуникации ЛЖД Котрина Дзикарайте утверждает, что в понедельник в Литве был принят первый поезд после обновления порядка транзита между Россией и Калининградом.

МИД Литвы в пятницу подтвердил получение ноты России о, как утверждает Кремль, приостановке платежей за услуги калининградского транзита.