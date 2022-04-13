Министр: Клайпедского терминала СПГ хватит для трех стран Балтии

"Терминала странам Балтии достаточно (...) Также у нас есть все признаки того, что Финляндия и Эстония совместно построят свой терминал до начала отопительного сезона", - сказал на пресс-конференции Крейвис, отвечая на вопрос BNS, как Литва и страны Балтии собираются обеспечивать себя газом к следующему отопительному сезону.
В конце марта премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Клайпедского ТСПГ недостаточно для удовлетворения потребностей в газе всех стран Балтии. По словам Крейвиса, премьер-министр имела в виду, что терминала недостаточно для стран Балтии вместе с Финляндией.
"Премьер сказала, что недостаточно странам Балтии плюс Финляндия - всему единому рынку. (...) Однако у Финляндии есть альтернативные источники. Финны могут конвертировать газ в мазут", - сказал министр энергетики.
"Странам Балтии, да - на сегодняшний день достаточно терминала. В соответствии с существующими мощностями, возможно, с небольшим ограничением для более крупных потребителей, в принципе мы действительно в безопасности", - сказал Крейвис.
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