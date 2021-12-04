"Спутниковая широкополосная связь, которую предоставляет Starlink, особенно ценна в регионах, где недостаточно наземной инфраструктуры, не действует мобильная или волоконно-оптическая связь", - сказал Скуодис для пресс-релиза.

Компания Space X раньше обещала, что начнет предоставлять эти услуги в начале следующего года, сообщает Министерство транспорта.

По словам Скуодиса, компания информировала, что в ближайшие месяцы можно ожидать скорости 100-150 мегабайт в секунду, но в скором времени и скорость интернета, и качество услуги повысятся.

Компания канадского и американского предпринимателя Илона Маска Space X сейчас лидирует в частном космическом секторе по числу запускаемых спутников, а также является одним из крупнейших создателей инноваций в мире.