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После того, как американская компания астронавтики Space X начала предоставлять услуги широкополосного спутникового интернета Starlink в Литве, министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорит, что это предоставляет потребителям возможность выбора.
Elono Musko valdomos Starlink kompanijos palydovinis internetas pradeda veikti Lietuvoje.
Elono Musko valdomos Starlink kompanijos palydovinis internetas pradeda veikti Lietuvoje.
© Scanpix

"Спутниковая широкополосная связь, которую предоставляет Starlink, особенно ценна в регионах, где недостаточно наземной инфраструктуры, не действует мобильная или волоконно-оптическая связь", - сказал Скуодис для пресс-релиза.

Компания Space X раньше обещала, что начнет предоставлять эти услуги в начале следующего года, сообщает Министерство транспорта.

По словам Скуодиса, компания информировала, что в ближайшие месяцы можно ожидать скорости 100-150 мегабайт в секунду, но в скором времени и скорость интернета, и качество услуги повысятся.

Компания канадского и американского предпринимателя Илона Маска Space X сейчас лидирует в частном космическом секторе по числу запускаемых спутников, а также является одним из крупнейших создателей инноваций в мире.

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