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Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка должен покинуть этот пост в начале января, сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Mantas Bartuška
Mantas Bartuška
© DELFI / Andrius Ufartas

"Предварительно знаю, что речь идет об уходе в начале января, но это вопрос соглашения между правлением и руководителем", – сказал министр в четверг журналистам.

"Я лишь в общем информирован о таких обсуждениях, но окончательных деталей не знаю", – добавил он.

Председатель правления ЛЖД Кястутис Шлюжас во вторник заявил, что с целью сокращения эскалации ситуации с продолжающимся транзитом белорусских удобрений через Литву М. Бартушка покинет пост после переходного периода, однако конкретного срока не назвал.

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Бартушка заявил BNS, что было найдено лучшее решение.

Бартушка, бывший гендиректор компании погрузок нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta, возглавляет ЛЖД с 16 декабря 2016 года.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя "Беларуськалий" через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи "Литовским железным дорогам".

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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