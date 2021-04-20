"Польша планирует строить в Остроленке огромную газовую электростанцию, и высока вероятность, что по этим трубам, которые вы видите, на эту электростанцию будет поступать газ с нашего терминала", - сказал Д. Крейвис во вторник на строительной площадке станции учета газа и регулирования давления Сантакос в Лаздийском районе.

По его словам, после соединения сетей с Польшей на рынок Литвы смогут прийти "крупные европейские игроки и это принесет дополнительную конкуренцию".

"Это один момент, мы будем лучше защищены, у нас будут лучшие цены и у нас также будет возможность использовать наш терминал", - подытожил министр.

Станция, которая оборудуется в Лаздийском районе, вблизи Шештокай, будет служить воротами литовской газопередающей системы в Европу, сообщил оператор газопередающей системы Amber Grid.

По словам оператора, на территории страны осталось провести сварочные работы на 14-и из 165-и километрах газопровода.

Стальные трубы для GIPL за 26,4 млн евро выпустила польская компания Izostal, а строительные работы примерно за 80 млн евро проводит литовская Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.

В Литве газопровод стоимостью 114 млн евро прокладывается от Янюнай в Ширвинтском районе в направлении литовско-польской границы в Лаздийском районе. Завершить проект намечается до конца этого года.