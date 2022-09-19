"Наши расходы в следующем году действительно будут выше доходов государственного бюджета. Есть много мифов о том, что за счет инфляции мы собираем гораздо больше, что есть какие-то сверхдоходы. Их нет, просто дыра в бюджете получается немного меньше", - в понедельник Delfi TV сказала Г. Скайсте.

"Это надо понимать, потому что в последнее время в Литве много щедрых людей и все хотят предложить дополнительные меры. Но если говорить о дополнительных поступлениях в бюджет, то таких инициатив немного меньше", - отметила она.

В этом году, как напоминает министр, дефицит составляет 4,9 проц. от ВВП. По словам Г. Скайсте, точный показатель дисбаланса доходов и расходов страны в следующем году станет известен после подготовки госбюджета.

Однако она отмечает, что в дискуссиях с министрами финансов других стран она слышала прогнозы дефицита в 3-4 проц. от ВВП. Аналогичный показатель вероятен и в Литве.

Хотя министр не уточнила, сколько государству потребуется занять, она согласилась с тем, что сумма может достигать "несколько миллиардов" евро.

"Понимая, что ситуация сложная, необходимо оценить геополитическую ситуацию и социальную напряженность. Меры принимать действительно необходимо, но они должны быть сбалансированы с пониманием того, что в будущем эти долги придется возвращать", - подчеркнула она.