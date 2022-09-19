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Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что в бюджете 2023 г. расходы превысят доходы. Хотя конкретный дефицит Министерство финансов представит вместе с планом государственных финансов на следующий год, министр уверяет, что он должен составить около 3-4 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП). При этом она не исключает, что государство может занять "несколько миллиардов" евро.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Наши расходы в следующем году действительно будут выше доходов государственного бюджета. Есть много мифов о том, что за счет инфляции мы собираем гораздо больше, что есть какие-то сверхдоходы. Их нет, просто дыра в бюджете получается немного меньше", - в понедельник Delfi TV сказала Г. Скайсте.

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"Это надо понимать, потому что в последнее время в Литве много щедрых людей и все хотят предложить дополнительные меры. Но если говорить о дополнительных поступлениях в бюджет, то таких инициатив немного меньше", - отметила она.

В этом году, как напоминает министр, дефицит составляет 4,9 проц. от ВВП. По словам Г. Скайсте, точный показатель дисбаланса доходов и расходов страны в следующем году станет известен после подготовки госбюджета.

Однако она отмечает, что в дискуссиях с министрами финансов других стран она слышала прогнозы дефицита в 3-4 проц. от ВВП. Аналогичный показатель вероятен и в Литве.

Хотя министр не уточнила, сколько государству потребуется занять, она согласилась с тем, что сумма может достигать "несколько миллиардов" евро.

"Понимая, что ситуация сложная, необходимо оценить геополитическую ситуацию и социальную напряженность. Меры принимать действительно необходимо, но они должны быть сбалансированы с пониманием того, что в будущем эти долги придется возвращать", - подчеркнула она.

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