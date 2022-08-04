aA
Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждает, что необходимо оценить возможности и необходимость введения новых "антиинфляционных" мер как с точки зрения поддержания покупательной способности жителей, так и издержек дорожающего государственного долга.
Министр финансов: важно, чтобы будущие поколения не платили слишком высокую цену за решения настоящего
© DELFI / Karolina Pansevič

Хотя некоторые представители оппозиции заявляют, что должно быть "наказуемо" мышление, что в условиях чрезвычайно высокой инфляции в первую очередь необходимо решать вопрос дефицита бюджета, министр финансов подчеркивает, что решения, увеличивающие расходы государства должны быть "сбалансированными".

"Важны все составляющие. В том числе важен и социальный аспект, чтобы сохранить покупательную способность людей и сделать так, чтобы воздействие инфляции на наиболее уязвимые группы было как можно меньшим. Но одновременно необходимо иметь в виду, что все дополнительные меры являются дорогостоящими и мы должны обеспечивать фискальную устойчивость", - в среду Эльте сказала Г. Скайсте.

Статьи по теме:
Инфляция в еврозоне в июле опять обновила рекорд: самые высокие показатели - в странах Балтии
Премьер Литвы: антиинфляционые меры уже приносят свои плоды

Решения, направленные на управления вызовами, возникающими в настоящее время из-за быстрого роста цен, не могут быть приняты путем простого переноса цены за них в будущее.

"Важно обеспечить, чтобы будущие поколения не были вынуждены платить слишком высокую цену за решения настоящего", - сказала Г. Скайсте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

TOP новостей

Министерство будет контролировать содержимое уличных туалетов: некоторых ждут большие штрафы

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Joninės pajūryje Joninės pajūryje

На море будет дежурить полиция, один отдыхающий сломал спасателю нос

Вытащенный из воды на берег пьяный отдыхающий по-своему...

Коронавирус в Литве: 1532 новых случая и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 1532 новых случая...

В Литве наступает жаркая пора, но в выходные погода испортится

В четверг днем погоду в Литве обусловит западная часть...

Советник президента: обещания Лукашенко предоставить литовцам гражданство Беларуси - ложь и пропаганда

Обещание Александра Лукашенко делать все, чтобы...