Министр финансов: важно, чтобы будущие поколения не платили слишком высокую цену за решения настоящего

Хотя некоторые представители оппозиции заявляют, что должно быть "наказуемо" мышление, что в условиях чрезвычайно высокой инфляции в первую очередь необходимо решать вопрос дефицита бюджета, министр финансов подчеркивает, что решения, увеличивающие расходы государства должны быть "сбалансированными".

"Важны все составляющие. В том числе важен и социальный аспект, чтобы сохранить покупательную способность людей и сделать так, чтобы воздействие инфляции на наиболее уязвимые группы было как можно меньшим. Но одновременно необходимо иметь в виду, что все дополнительные меры являются дорогостоящими и мы должны обеспечивать фискальную устойчивость", - в среду Эльте сказала Г. Скайсте.

Решения, направленные на управления вызовами, возникающими в настоящее время из-за быстрого роста цен, не могут быть приняты путем простого переноса цены за них в будущее.

"Важно обеспечить, чтобы будущие поколения не были вынуждены платить слишком высокую цену за решения настоящего", - сказала Г. Скайсте.