По ее словам, публичные утверждения о том, что деньги фонда RRF Литве не будут выплачены по причине невыполнения всех показателей, являются "злонамеренно раскручиваемыми мифами". По словам министра, Европейская комиссия (ЕК) в настоящее время подтвердила, что Литве будет выплачено 537 млн. евро. Эти деньги поступят в страну после завершения формальных процедур – в мае.

"Я должна сказать, что Еврокомиссия констатировала, и в нескольких комитетах уже состоялись обсуждения по 31 показателю из 33 указанных в первом платежном требовании. И было подтверждено, что Литве будет выплачено 537 млн. евро, которые поступят в Литву после завершения формальных процедур согласования, что занимает 2-3 месяца. И они одинаковы для всех стран", - на заседании Сейма во вторник пояснила Г. Скайсте.

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Министр уверяет, что из-за не полностью выполненных показателей в ближайшее время не поступят 26 млн. евро. Однако, по ее словам, на этот прогресс у Литвы есть 6 месяцев, после чего она получит эти деньги.

"Относительно двух показателей, которые связаны с налоговыми изменениями. Европейская комиссия констатировала, что частичный прогресс был достигнут, но необходимы дополнительные действия для полного достижения этих показателей. В таком случае 26 млн. евро в Литву поступят тогда, когда будут завершены эти действия. На это дается 6 месяцев", - сказала она.

Г. Скайсте также упомянула, что Литва не уникальна тем, что еще не получила первый платеж. Согласно предоставленным ею данным, только 2 страны получили первые выплаты, 16 стран еще ждут их, а еще 9 членов Евросоюза еще не подали заявки на выплаты RFF.

"Среди членов Евросоюза 9 стран из 27 не представили никакого запроса на платеж, а еще 16 стран-членов из 27, включая Литву, еще не получили первый платеж", - сказала она.