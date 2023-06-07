"Думаю, что можно оглянуться на прошлое и увидеть, что 4 года подряд зарплаты в Литве росли двузначными числами. В 2020 году рост средней заработной платы составил 10,6 проц., инфляция – 2,1 проц. В 2022 году средний рост заработной платы составил 10 проц., а инфляция была гораздо выше. Это означает, что нет прямой связи между ними", — заявила в среду Г. Скайсте на конференции "Инфляция, заработная плата и их влияние на конкурентоспособность в Литве".

С этим мнением согласился и председатель правления Центробанка Литвы (Банка Литвы) Гедиминас Шимкус, который напомнил, что, согласно экономическим данным, инфляция в Литве обусловлена издержками.

"Зарплаты в Литве уже много лет растут двузначными числами, рынок труда был очень интенсивным и росла занятость. На основании этого можно сделать вывод, что инфляция обусловлена ​​издержками. Нет связи между заработной платой и инфляцией. Да, у нас инфляция немногим выше средней, но даже двузначный рост заработной платы не означал сильной инфляции", — сказал Г. Шимкус.

По мнению Г. Скайсте, прямая связь между ростом заработной платы и инфляцией существует в тех странах, где повышение заработной платы напрямую связано с растущей инфляцией, что способствует дальнейшему росту инфляции.

"Я обсуждала это с министрами финансов других европейских стран, Центробанки выражали обеспокоенность по поводу тех стран, где инфляция напрямую связана с заработной платой в госсекторе или заработной платой в других отраслях. В странах, при инфляции выше 3 проц., зарплаты повышаются автоматически. И это плохой пример, но такое существует в некоторых странах, например, в Бельгии", — сказала она.