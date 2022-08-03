Министр финансов: Россия сама должна найти решения, как платить за транзит

"За реализацию санкций отвечает каждое юридическое лицо, применяющее санкции. В данном случае банк сам решает, в каком объеме применять санкции, объявленные во всем Евросоюзе", - в среду, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием правительства, сказала Г. Скайсте.
В целом министр подчеркивает, что не правительство Литвы, а сама Россия должна найти решения, как платить за услугу транзита.
"Поскольку оплачивать услуги должен субъект из России, в этом случае этому субъекту нужно искать способы, как оплатить услуги, оказываемые в Литве. Это их ответственность", - сказала она.
На вопрос, могут ли платежи за услуги транзита принимать другие банки, работающие в Евросоюзе, она еще раз повторила, что это не является ответственностью правительства Литвы.
"В мои обязанности не входит поиск способов оплаты оказываемых им услуг", - подчеркнула Г. Скайсте.
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