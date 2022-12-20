В ходе встречи обсуждалось сотрудничество Литвы с группой ЕИБ в инвестирование в важные для государства секторы, такие как возобновляемая энергетика или инфраструктура, а также расширение источников финансирования для малых и средних предприятий страны.
"Литва и группа ЕИБ имеют положительную историю сотрудничества. Верю, что ЕИБ может стать важным партнером в развитии возобновляемой энергетики, тем самым повышая устойчивость Литвы к будущим шокам и инвестируя в решения по энергетической эффективности. Продолжающаяся консолидация национальных институтов развития поможет создать более эффективные инструменты для достижения этих целей и привлечь дополнительные инвестиции, в том числе от таких институциональных инвесторов, как группа ЕИБ", - отметила Г. Скайсте.
Министр и Т. Эстрос также обсудили предоставленное до сих пор Украине финансирование ЕИБ, приоритетные направления поддержки и дальнейшие шаги, учреждение, дополняющее другие источники поддержки, согласованные на уровне ЕС и на международном уровне, отмечается в сообщении.
"Сплотившись, мы должны мобилизовать средства, которые помогли бы Украине и дальше успешно защищаться от агрессора, восстанавливать критически важную инфраструктуру и обеспечивать функционирование экономики страны. Мы ценим поддержку, которую ЕИБ оказал Украине до сих пор, и - после оценки нехватки финансирования – мы призываем банк продолжать активно мобилизовывать средства для восстановления страны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Г. Скайсте.
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