Министр финансов предложила американскому бизнесу из РФ и Беларуси перебраться в Литву

Продолжающая визит в Вашингтоне министр встретилась с членами Американо-литовского совета по бизнесу и с руководством Экспортно-импортного банка США, обсудила с ними необходимость расширения экономического сотрудничества между странами и развитие инвестиций, сообщили в Минфине.

"Учитывая войну России в Украине и другие геополитические вызовы, крайне важно и дальше углублять литовско-американские экономические связи, привлекать инвестиции и, таким образом, помогать нашему бизнесу переориентироваться, перестроить цепочки поставок и переходить к гораздо более стабильным и надежным западным партнерам и рынкам", — отметила Скайсте в пресс-релизе.

По данным министерства, инвестиции могут быть направлены в стратегически важные отрасли — от энергетики до областей с высокой добавленной стоимостью, таких как биотехнологии или информационные технологии.

Соединенные Штаты являются шестым по величине торговым партнером Литвы с товарооборотом более 3 млрд. евро в год.