Министр финансов: польские коммерческие банки считают Литву приоритетным рынком

 
ELTA
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Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Польские коммерческие банки считают Литву приоритетным рынком, сказала министр финансов Гинтаре Скайсте. Она отметила, что институты страны продолжают стремиться привлечь нового иностранного игрока в концентрированный банковский сектор страны.

"Польские банки включили Литву в свои стратегии в качестве приоритетного рынка. Они приезжали, мы с ними встретились", - рассказала в четверг Скайсте Žinių radijas.

"В ближайшем году мы ожидаем некоторых решений", - заверила она.
По словам министра, польские банки в первую очередь интересуются возможностями работы с бизнес-клиентами.

В то же время она заверила, что министерство и Центробанк Литвы активно "пропагандируют и объясняют" иностранным инвесторам, почему литовский рынок для них является привлекательным.

В прошлом году учреждения начали поощрять банки иностранного капитала начать свою деятельность в Литве, были проведены встречи не только с польскими, но и с немецкими участниками рынка.

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