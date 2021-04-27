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План восстановления своей экономики Литва представит Брюсселю немного позже - в середине мая, а не до конца апреля, как планировалось раньше, сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, в течение этого времени продолжится его согласование как внутри страны, так и с Еврокомиссией (ЕК).
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы планируем представить план ЕК в середине мая", - заявила Сейму во вторник министр финансов.

По ее словам, ЕК не считает 30 апреля жестким сроком.

"Поэтому, видя активную вовлеченность социально-экономических партнеров (в обсуждение плана – BNS), мы решили воспользоваться возможностью представить план немного позже, и используем это время для дальнейшего согласования плана (...)", - сказала Г. Скайсте.

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По ее словам, европейские инвестиции в 2021-2029 годах создадут дополнительно 1,7% ВВП.

Для Литвы в плане Средства восстановления и повышения устойчивости экономики Евросоюза (RRF) в общей сложности предусмотрены дотации в объеме 2,225 млрд евро.

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