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Советник президента Литвы предлагает ввести льготу на налог на добавленную стоимость (НДС) для продуктов питания по другой модели, которая выгодна потребителям, а министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что правительство не намерено применять льготу, потому что жители не ощутят выгоду от нее.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы неоднократно заявляли об этой позиции, скидки по НДС в тех секторах, где цены, как правило, не регулируются, не достигают цели, выгодны не конечным потребителям, а перекупщикам, крупным торговым центрам и поставщикам", - заявил Скайсте журналистам в четверг.

Во вторник главный советник президента по вопросам экономической и социальной политики Ирена Сегаловичене сказала, что в поисках путей борьбы с высокой инфляцией возможна льгота НДС на продукты питания, но следует искать такую ​​модель, чтобы ее выгоду почувствовал конечный потребитель.

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По мнению Скайсте, в ответ на рост цен на продукты лучше увеличить доходы наиболее социально уязвимых слоев населения.

Сейчас в Литве применяется НДС в размере 21%.

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