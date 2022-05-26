"Мы неоднократно заявляли об этой позиции, скидки по НДС в тех секторах, где цены, как правило, не регулируются, не достигают цели, выгодны не конечным потребителям, а перекупщикам, крупным торговым центрам и поставщикам", - заявил Скайсте журналистам в четверг.

Во вторник главный советник президента по вопросам экономической и социальной политики Ирена Сегаловичене сказала, что в поисках путей борьбы с высокой инфляцией возможна льгота НДС на продукты питания, но следует искать такую ​​модель, чтобы ее выгоду почувствовал конечный потребитель.

По мнению Скайсте, в ответ на рост цен на продукты лучше увеличить доходы наиболее социально уязвимых слоев населения.

Сейчас в Литве применяется НДС в размере 21%.