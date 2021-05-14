"Еврооблигации в этом году должны составлять 2,75 млрд евро, на внутреннем рынке планируется позаимствовать 2,1 млрд евро, кредиты международных финансовых ведомств – 0,869 млрд евро", – заявила в пятницу на пресс-конференции министр финансов Гинтаре Скайсте.
Она не раскрыла, когда Литва в этом году могла бы выйти на международные финансовые рынки. В последний раз она заимствовала в апреле 2020 года, когда разместила пятигодичные и десятигодичные облигации на сумму в 2 млрд евро.
С начала этого года на внутреннем рынке путем размещения ценных бумаг правительство позаимствовало 845 млн евро.
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