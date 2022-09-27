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Министр финансов Гинтаре Скайсте, реагируя на давление на бизнес, вызванное международными ценами на энергоносители, сегодня установила новые годовые процентные ставки по договорам налогового кредита для бизнеса, снизив их с 3,65 проц. до 0,05 проц. Новые процентные ставки на следующий квартал вступят в силу с 1 октября, говорится в сообщении министерства.
Palūkanos už indėlius eurais
Palūkanos už indėlius eurais
© Shutterstock

"Компании, испытывающие финансовые трудности из-за значительного роста цен на энергоносители на международных рынках, с 1 октября будут иметь больше возможностей для стабилизации своего положения – мы значительно снизили проценты по налоговым кредитам, сделав инструмент отсрочки уплаты налогов более привлекательным", – отметила министр финансов Г. Скайсте.

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Также дополнительно будет пересмотрен порядок выдачи налоговых кредитов с целью его упрощения.

В Законе об администрировании налогов указано, что с налогоплательщиками, находящимися в затруднительном положении, может быть заключен договор о налоговом кредите, что позволяет погасить задолженность в более поздний срок, чем это предусмотрено в соответствующем налоговом законодательстве. За отсрочку уплаты налогов начисляются проценты, которые устанавливает министр финансов.

Размер процентов устанавливается на основе средневзвешенной годовой процентной ставки государственных казначейских векселей, выпущенных с аукциона в предыдущем квартале. Последний раз процентная ставка устанавливалась в 2015 г., поскольку после первого квартала 2015 г. процентная ставка государственных казначейских векселей больше не публиковалась.

Вступающие в силу с 1 октября новые процентные ставки являются временным решением на ближайший квартал. Министерство финансов намерено представить поправки в закон, которые привяжут проценты по отложенным налогам с более актуальным размером.

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) в соответствии с критериями, определенными Еврокомиссией, также анализирует и рассчитывает возможности применения налоговых отсрочек для предприятий, 10 проц. от общих издержек которых составляют затраты на электроэнергию и газ. Соответствующие решения будут представлены в ближайшее время.

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