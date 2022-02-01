aA
В связи с тем, что в этом отопительном сезоне рекордно выросли счета за отопление правительство Литвы предложит ввести для населения нулевой тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на отопление, сообщила во вторник министр финансов Гинтаре Скайсте.
Gintarė Skaistė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Это обойдется бюджету почти в 23 млн евро.

"Льготный НДС в размере 9%, который сейчас применяется, будет компенсироваться за счет госбюджета и для населения сократится до нуля. Это означает, что жители в этот отопительный сезон не будут платить НДС за центральное отопление", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, льгота будет действовать с 1 января до конца апреля.

Статьи по теме:
Сравнение цен на отопление в Литве: самые большие счета не в Вильнюсе  (18)

Сейчас тариф НДС на отопление составляет 9%.

Скайсте также сообщила, что планируется выделить еще 35 млн евро помощи жителям на установку солнечных батарей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут действовать (5)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на LRT...

Пандемия разгорается по всей Литве – преодолен еще один рубеж (5)

Эпидемиологическая ситуация в Литве преодолела еще...

Читательница портала побывала в Польше: если сейчас такие цены, то что ждет с 1 февраля? (11)

С 1 февраля в Польше временно отменен НДС на продукты...

Коронавирус в Литве: 8662 новых случая и 12 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 8662 новых...

Москва ответила Вашингтону на его предложения по вопросам безопасности (70)

Госдеп США подтвердил получение письменного ответа от...