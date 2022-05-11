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Несмотря на то, что после начала войны в Украине Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) остановил всю деятельность в странах-агрессорах России и Беларуси, включая выплату средств для проектов, необходимо сделать следующий шаг - остановить на неограниченное время членство этих стран в банке, заявила министр финансов Литвы.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы должны сделать все, чтобы агрессоры были остановлены, а помощь Украине была быстрой, эффективной и масштабной. Еще одной дополнительной санкционной мерой для России и Беларуси может стать остановка их членства в банке. Мы должны это сделать", - заявила Гинтаре Скайсте, присутствовавшая на пленарной сессии годового собрания ЕБРР, которая была посвящена влиянию войны в Украине на страны ЕБРР и ответным мерам банка.

Министр добавила, что каждый день российской агрессии в Украине приносит дополнительные убытки, поэтому ключевым вопросом становится скорость поддержки. Необходимо срочно мобилизовать средства для Украины как на краткосрочные нужды, так и на восстановление страны.

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