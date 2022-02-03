"Мы считаем, что жители не всегда должны брать на себя ответственность за решения самоуправления по реорганизации теплового хозяйства, поэтому помощь государства в этот период времени - возможно, это и не самое меткое средство, так как льгота налога на добавленную стоимость (НДС) не является самой справедливой в социальном отношении, но она эффективна и помогает экономить время", - сказала Скайсте радио LRT после встречи с президентом в четверг.

"Мы считаем, что этих мер достаточно, мы наблюдаем за ситуацией, и если со временем будем видеть, что энергетический рынок не стабилизируется, наверное, также можно будет принять дополнительные меры", - сказала она.

Скайсте говорила, что при утверждении бюджета 2022 года на повышение доходов населения было предусмотрено более 1 млрд евро. Правительство страны в среду приняло решение временно применить нулевой тариф НДС на центральное отопление. Кроме того, намечено выделить дополнительно 35 млн евро на солнечные установки для жителей.

С целью смягчения нарастающих последствий инфляции Науседа в четверг сообщил, что предложит повысить не облагающийся налогами размер доходов с 460 до 510 евро. Кроме того, он предлагает сделать единовременные выплаты в размере 100 евро некоторым наиболее уязвимым в социальном отношении группам общества - пенсионерам, многодетным семьям или нуждающимся семьям.