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После того, как президент Литвы Гитанас Науседа предложил повысить не облагающийся налогами минимум с 460 до 510 евро и сделать единовременные выплаты в размере 100 евро некоторым уязвимым социальным группам, министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что для смягчения скачка цен достаточно нынешних средств.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы считаем, что жители не всегда должны брать на себя ответственность за решения самоуправления по реорганизации теплового хозяйства, поэтому помощь государства в этот период времени - возможно, это и не самое меткое средство, так как льгота налога на добавленную стоимость (НДС) не является самой справедливой в социальном отношении, но она эффективна и помогает экономить время", - сказала Скайсте радио LRT после встречи с президентом в четверг.

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"Мы считаем, что этих мер достаточно, мы наблюдаем за ситуацией, и если со временем будем видеть, что энергетический рынок не стабилизируется, наверное, также можно будет принять дополнительные меры", - сказала она.

Скайсте говорила, что при утверждении бюджета 2022 года на повышение доходов населения было предусмотрено более 1 млрд евро. Правительство страны в среду приняло решение временно применить нулевой тариф НДС на центральное отопление. Кроме того, намечено выделить дополнительно 35 млн евро на солнечные установки для жителей.

С целью смягчения нарастающих последствий инфляции Науседа в четверг сообщил, что предложит повысить не облагающийся налогами размер доходов с 460 до 510 евро. Кроме того, он предлагает сделать единовременные выплаты в размере 100 евро некоторым наиболее уязвимым в социальном отношении группам общества - пенсионерам, многодетным семьям или нуждающимся семьям.

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