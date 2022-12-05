"В контексте войны России против Украины и ценового шока на энергоносители мы видим замедление экономического роста ЕС и одновременно Литвы. В ответ на ситуацию Правительства стран применяют меры поддержки жителей и бизнеса, которые составляют значительные статьи расходов в национальных бюджетах. Глядя на следующий год необходимо усилить координацию мер поддержки на уровне ЕС – чтобы выявить наиболее эффективные инструменты, сохранить равные конкурентные условия на едином рынке и ограничить влияние пакетов на государственные финансы", - утверждает министр финансов Г. Скайсте.

На заседании ECOFIN Европейская комиссия (ЕК) представит министрам опубликованное 9 ноября предложение о пересмотре экономического управления ЕС. Министрам будет предложено дать первоначальную оценку предложений.

Также министры будут стремиться к консенсусу по финансовой поддержке Украины в 2023 году. 9 ноября ЕК представила пакет правовых предложений, согласно которым на следующий год для Украины запланирована финансовая помощь в виде долгосрочных льготных кредитов на сумму до 18 млрд. евро.

На заседании ECOFIN состоится обсуждение Плана по восстановлению экономики и повышению устойчивости Венгрии (RRF), согласно опубликованной 30 ноября оценке ЕК. Планируется обмен мнениями о мерах по защите бюджета ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Министры будут добиваться консенсуса по директиве о глобальном минимальном уровне налогообложения для групп предприятий в ЕС, которая направлена ​​на то, чтобы прибыль крупных международных групп компаний, когда их доходы за год превышают 750 млн. евро, облагалась не менее чем 15 проц. тарифом налога на прибыль.

На заседании Европейская комиссия представит осенний пакет европейского семестра 2023 г., а Европейская счетная палата – годовой отчет за исполнение бюджета ЕС на финансовый 2021 год. Также состоятся политические дебаты по пересмотру Директивы о налогообложении энергетики, обсуждение текущей ситуации с новыми собственными ресурсами ЕС и других вопросов.