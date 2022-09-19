Министр финансов Литвы: мы рассматриваем некоторые налоговые отсрочки для бизнеса

По словам министра, специальное определение того, какие компании потребляют много газа и электроэнергии для производства, предусмотрено в "Военном" коммюнике Евросоюза, который предусматривает помощь компаниям, пострадавшим от войны в Украине.

"В течение определенного периода времени им предоставляется дополнительная помощь в соответствии с европейской скоординированной схемой. Мы рассматриваем, анализируем и рассчитываем, сколько будет стоить такая мера, чтобы определенному бизнесу мы могли предложить налоговые отсрочки. Чтобы у него был определенный оборотный капитал в сложное время", - в понедельник Delfi TV сказала Г. Скайсте.

"Это распространялось бы на предприятия, для которых вопрос действительно болезненный, - скажем, если 10 проц. всех их издержек составляет именно энергетика: газ, электроэнергия", - сказала она.

Министр также подтвердила, что при крайне высоких ценах на энергоносители госфинансы не в состоянии поддерживать бизнес так, как планируется помогать жителям.

Им на компенсации за энергию в следующем году должно быть предусмотрено около 1 млрд. евро.

"Предусмотреть такие же компенсации, как для жителей, было бы просто непосильным бременем для бюджета. Необходимо понимать, что решения должны быть долгосрочными", - сказала Г. Скайсте.

Аргументируя, что помощь необязательно нужна всему бизнесу, она сказала, что в прошлом году компании заработали 10 млрд. евро прибыли.

"В хороший период прибыль идет не государству, а именно бизнесу. Вероятно, что бизнес также должен взять на себя ответственность за рискованные периоды, когда цены могут расти. Некоторые предприятия взяли на себя этот риск", - отметила она.

Министр также выразила надежду, что все больше предприятий быстро воспользуются поддержкой и инвестируют в развитие возобновляемых источников энергии.