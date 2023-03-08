"Теперь мы видим (...), что прошлогодний дефицит бюджета фактически будет ниже 2 процентов", – сказала она в среду в интервью агентству ELTA.

Как известно, после пересмотра Сеймом государственного бюджета в мае 2022 г. намеченный дефицит составил 4,9 проц. ВВП. Однако в этом году Минфин сообщило, что в 2022 г. в государственный бюджет фактически поступило 15,9 млрд евро, т. е. на 9,5 проц. больше запланированного.

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Расходы могут производиться только после их утверждения Сеймом при определении государственного бюджета. Поэтому все незапланированные доходы означают, что показатели государственного дефицита будут лучше, чем они были при определении государственного бюджета.

"Сегодня еще рано говорить о конкретном результате, нужно свести все концы. Однако мы, безусловно, видим, что дефицит бюджета будет выглядеть лучше, чем можно было прогнозировать при подготовке поправок в середине года 2022 года", – сказала Г. Скайсте.

Министр отметила, что и в этом году она видит, что некоторые расходы не понадобятся.

"Что касается компенсаций за энергию, мы видим, что рыночные цены ниже, чем прогнозировалось при подготовке бюджета, исходя из наших предположений на тот момент. Они были сделаны прошлой осенью.

Очевидно, что средств, необходимых для компенсации цен на электроэнергию и газ, скорее всего, потребуется меньше. Но окончательные результаты мы увидим в конце года, когда будут сведены все концы.

Мы также видим, что не оправдались некоторые предположения относительно налоговых отсрочек. Мы думали, что с большей вероятностью этой возможностью воспользуются те компании, которые используют много энергии в своих издержках, но эти предположения не оправдались, и компании до сих пор не используют эту возможность так широко. Хотя мы и подсчитали, что около 10 проц. компаний имеют право воспользоваться такой возможностью исходя из своей структуры издержек", — сказала она.

ELTA напоминает, что на выплаты компенсаций за электроэнергию и газ населению в первом полугодии в госбюджете на 2023 г. предусмотрено 530 млн. евро. Намеченный дефицит бюджета на 2023 год составляет 4,9 проц. ВВП.