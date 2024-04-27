Министр финансов: к 2030 г. возобновляемые источники энергии должны составить 100% общего конечного потребления электроэнергии

"В энергетическом секторе у Литвы есть цель: чтобы к 2030 г. возобновляемые источники энергии составили 100%общего конечного потребления электроэнергии. Эта цель изменилась после энергетического кризиса, который произошел после начала войны в Украине", — заявила Г. Скайсте на этой неделе на форуме устойчивого развития Rockit Vilnius "Развитие экосистемы зеленых финансов для устойчивого роста бизнеса".

"Мы также стремимся на 100% сократить выбросы парниковых газов к 2050 г.", – отметила она.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что Литва к 2030 г. должна стать экспортером электроэнергии.