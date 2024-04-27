2024.04.27 10:00

Министр финансов: к 2030 г. возобновляемые источники энергии должны составить 100% общего конечного потребления электроэнергии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, в национальной программе по контролю над изменением климата Литва наметила различные цели, одна из главных – чтобы к 2030 г. возобновляемые источники энергии составили 100% общего конечного потребления электроэнергии.

"В энергетическом секторе у Литвы есть цель: чтобы к 2030 г. возобновляемые источники энергии составили 100%общего конечного потребления электроэнергии. Эта цель изменилась после энергетического кризиса, который произошел после начала войны в Украине", — заявила Г. Скайсте на этой неделе на форуме устойчивого развития Rockit Vilnius "Развитие экосистемы зеленых финансов для устойчивого роста бизнеса".

"Мы также стремимся на 100% сократить выбросы парниковых газов к 2050 г.", – отметила она.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что Литва к 2030 г. должна стать экспортером электроэнергии.

По прогнозам, в будущем в процессе электрификации промышленности, транспорта и других секторов потребление электроэнергии в Литве к 2050 г., по сравнению с нынешним, вырастит примерно вдвое – до 70 ТВт/ч.

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