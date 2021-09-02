"После внесения исправлений в середине года в бюджет 2021 года было предусмотрено, что дефицит составит около 6,5% ВВП. Но вполне вероятно, что в конце года он будет несколько ниже", – сказала министр финансов в интервью газете.

По словам Г. Скайсте, предварительное стремление было, чтобы дефицит бюджета следующего года был 3,5% ВВП, однако реально он может составить около 4,2%.

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"Однако нам следует иметь в виду, что у нас все еще продолжается и пандемийная ситуация, и экстремальная ситуация с наплывом мигрантов на границе. Расходы, которые связаны с управлением экстремальными ситуациями, по прогнозам, не должны уместиться в этот дефицит 3,5%. Поэтому сейчас вполне вероятно, что окончательная цифра будет около 4,2%", – сказала министр.

Она пока не комментирует, какие предложения представит рабочая группа по пересмотру налоговых льгот. По ее словам, если Сейм нынешней осенью примет поправки к законам, они вступят в силу не раньше середины 2022 года или еще позже.

"Так что бюджет на 2022 год будет формироваться на основании действующих сейчас налогов", – сказала Г. Скайсте.

Г. Скайсте считает, что уровень государственного долга в конце года достигнет примерно 49% ВВП.