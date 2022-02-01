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На фоне роста напряженности между Россией и Западом и опасений, что Россия может прекратить поставки газа Европе, в том числе и Литве, Министерство энергетики выработало специальный план обеспечения энергетической безопасности Литвы, подтвердил BNS министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© LRVK | Laima Penek

"Наверное, уже осенью были предприняты первые шаги по подготовке к вероятным проблемам в энергетическом секторе. Уже тогда были первые шаги. Сейчас ситуация вокруг Украины продолжает нагнетаться, и мы видим, что нужно еще более детальное и глубокое планирование, и мы это сделали", - сказал Крейвис BNS во вторник.

По его словам, содержание плана носит конфиденциальный характер и не может быть обнародовано.

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Крейвис также подтвердил, что имеют место сигналы о вероятной угрозе для энергетической независимости Литвы, один из них - на минувшей неделе в Калининградскую область после двухлетнего перерыва вернулось судно-хранилище сжиженного природного газа "Маршал Василевский" российского концерна "Газпром".

Назвать другие подобные сигналы министр отказался.

О том, что литовские ведомства на минувшей неделе завершили составление специального плана, как обеспечить энергетическую безопасность, если Россия прекратит поставки газа Европе, со ссылкой на несколько источников в субботу сообщил портал 15min.lt.

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