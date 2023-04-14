По словам Д. Крейвиса, большую часть встречи составили разговоры о развитии сектора возобновляемой энергетики в странах Балтии и процессе декарбонизации. По его словам, в будущем Литва и Латвия будут больше сотрудничать в проектах энергетической экономики, таких как энергетический остров в Балтийском море, чтобы стать регионом, экспортирующим энергоресурсы в Центральную Европу.

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"Я представил министру, что позиция Литвы на побережье Балтийского моря уникальна, потому что у нас большой электрический потенциал и потенциал потребления, и у нас есть промышленность, которую необходимо декарбонизировать. А для этого нам понадобится много водорода, поэтому мы планируем построить не только морские парки, но и энергетический остров в Балтийском море. К нему могут быть подключены не только литовские, но и латвийские парки", - пояснил Д. Крейвис журналистам в четверг после встречи с министром климата и энергетики Латвии Р. Чударсом.

"Мы обсудили, что северный регион будет, по показаниям всех исследований, тем, кто экспортирует энергию в Центральную Европу. Поэтому необходимы совместные действия по развитию таких проектов, как морские парки, энергетический остров, чтобы водородный коридор и наша энергетическая экономика могли двигаться вперед", - добавил он.

Министр также упомянул, что цементная промышленность Литвы и Латвии с помощью министерств будет стремиться реализовать финансируемый Европейским союзом (ЕС) проект по улавливанию и захоронению CO2.

"Наша цементная промышленность совместно представила проект, который будет финансироваться из фондов Европейского союза, что создаст возможность для улавливания, сжижения и транспортировки CO2 в Норвегию, где он будет захоронен в море. Этот проект также поддерживают оба министерства, мы подписали документы о поддержке этого проекта с Еврокомиссией", - пояснил политик.

Наконец, Д. Крейвис упомянул, что на встрече было принято решение, что российский сжиженный нефтегаз не должен импортироваться в страны Балтии.

"Мы договорились, что нефтяной газ не должен импортироваться в страны Балтии. И это решение стран Балтии, потому что европейских санкций нет. Позиция Латвии схожа. Будем искать решения, как двигаться дальше", - заверил он.

Р. Чударс: во времена неопределенности важность единства невозможно переоценить

Министр климата и энергетики Латвийской Республики Р. Чударс, посещающий с визитом Литву, поблагодарил ее за то, что в 2022 году Клайпедский СПГ-терминал обеспечил Латвию сжиженным природным газом (СПГ). Это, по его словам, показывает важность единства во времена нестабильности и неопределенности.

"Я думаю, что страны Балтии, сотрудничая, продемонстрировали большую устойчивость, пережив абсолютно непростые времена. Особенно касательно поставок энергии. И я должен сказать, что я благодарю своих коллег из Литвы за прошлогоднюю поддержку в вопросе поставок газа СПГ из Клайпеды", - пояснил Р. Чударс.

"Во времена неопределенности важность единства невозможно переоценить", - добавил он.

Министр также пожелал Литве и Латвии продолжать сотрудничество в создании устойчивого и интегрированного энергетического сектора, который принесет пользу гражданам стран Балтии.

"У стран Балтии, Литвы и Латвии есть определенный пример того, как совместная работа может дать очень положительные результаты. Продолжая сотрудничество, страны Балтии могут создать устойчивый энергетический сектор, который принесет пользу их гражданам, экономике и компаниям", - сказал Р. Чударс.

Это первый визит Р. Чударса в Литву. Д. Крейвис и Р. Чударс также посетили систему накопителей энергии в Вильнюсском аккумуляторном парке, в пятницу латвийская делегация посетит Круонисскую гидроэлектростанцию.

Решение о расторжении договора по БРЭЛЛ будет принято после технико-экономического обоснования

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что дальнейшие решения по синхронизации с сетями континентальной Европы и выходу из сети БРЭЛЛ будут приниматься после получения результатов технико-экономического обоснования. Также, по его словам, с этими данными можно будет начинать разговоры о всеобщем испытании изолированной работы системы стран Балтии.

"Это испытание Литвы, не было решения Латвии или Эстонии не участвовать в испытании. Наше предложение состояло в том, чтобы попытаться сделать это вместе когда-то в этом году, но пока мы делаем это самостоятельно. А в дальнейшем мы планируем уже в мае иметь результаты обоснования технических возможностей: адекватность, стабильность сети, изменение цен, что может быть при более быстрой синхронизации. Я надеюсь, что после этого шага, когда Латвия и Эстония также увидят результаты обоснования, можно будет начать говорить о совместном испытании изолированной работы электрической системы", - пояснил журналистам Д. Крейвис в четверг после встречи с министром климата и энергетики Латвии Раймондом Чударсом.

Д. Крейвис также утверждает, что результаты исследования помогут решить, будут ли страны Балтии совместно принимать решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ. По его мнению, такое решение нужно принимать только вместе.

"Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не должны выходить из БРЭЛЛ. Конструкция договора такова, что каждый год договор должен продлеваться. Если сторона не уведомляет о продлении договора, он автоматически расторгается. Мы планируем, что после испытания и после обсуждения результатов исследования мы примем решение. Я надеюсь, что они будут приняты всеми тремя странами Балтии", - добавил он.

"Если результаты исследования будут положительными, то такая вероятность есть", - отметил он.

Р. Чударс: участие Латвии в совместном испытании изолированной работы стран Балтии будет зависеть от многих факторов

Министр климата и энергетики Латвии Р. Чударс утверждает, что возможное участие Латвии в совместном испытании изолированной работы стран Балтии будет зависеть от результатов испытания в Литве, а также от подготовки латвийской системы.

"Это зависит от результатов технико-экономического обоснования, и, конечно же, от подготовки нашей энергосистемы к этому испытанию и синхронизации. Это зависит от многих факторов", - сказал журналистам Р. Чударс.

Однако Р. Чударс сказал, что Латвия поможет обеспечить, чтобы испытание 22 апреля прошло гладко.

"Наш оператор системы электропередачи готов помочь обеспечить, чтобы это испытание прошло слаженно. Мы готовы помочь, если возникнет необходимость", - сказал министр.

Наконец, министр упомянул, что синхронизация стран Балтии с континентальной Европой планируется до 2025 г.

"У нас есть план синхронизации до 2025 года – не только Латвии, но и для всех стран Балтии", - отметил он.

ELTA напоминает, что страны Балтии договорились, что до конца 2025 года они отключатся от кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и синхронизируют свои электросети с Западной Европой.