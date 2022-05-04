Министр энергетики: сейчас мы наблюдаем пик цен на электроэнергию

Правительство Литвы в антиинфляционном пакете предусмотрело компенсацию за электричество и газ. Крейвис сказал, что правительство делает все, что может.

"Даже при наличии компенсации это будет стоить бюджету 0,5 млрд. евро. Если бы мы пошли дальше, то это были бы миллиарды миллиардов. Это нереально. Где-то есть этот лимит боли, который может выдержать бюджет и жители. Это тяжелые решения, но, в принципе, мы должны думать и о других вещах, как самим произвести электроэнергию и тут правительство предложило ряд средств. Сколько можем, столько компенсируем", – заметил он.

Министр прогнозировал, что цена на электричество не должно больше расти.

"Цена на электричество не должна больше расти, то, что мы сейчас видим, это, наверное, пик, потому что пока идет война, мы вперед не продвинемся, поскольку цена на электричество связана с ценой на газ, а цена на газ в течение длительного времени также не будет снижаться.

Другая проблема - это Германия, она продолжает закрывать АЭС, три оставшиеся она планирует закрыть в ближайшее время, отказывается от газа, у нее нет электричества и во всей Европе она действует как огромный насос. Засасывает все электричество. Куда исчезает наше электричество? Оно приходит через Швецию, а по другому кабелю уходит в Германию. Поскольку мы ничего не производим, электричеством не располагаем", – сказал Крейвис.