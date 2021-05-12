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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис призывает парламент более активно включаться в переговоры Литвы с другими Балтийскими странами о применяемой эстонцами и латышами в одностороннем порядке методике торговли электроэнергией с Россией.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Josvydas Elinskas

Эта методика, по мнению Литвы, не только не предотвращает попадание электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок страны, но и искусственно завышает цены на электроэнергию в Литве.

"Эта помощь была бы бесконечно необходимой", – заявил Д. Крейвис в среду на заседании парламентского Комитета по энергетике и слаженному развитию.

"Методика, применяемая в одностороннем порядке латышами и эстонцами, создает две проблемы: позволяет электроэнергии, произведенной в Островце, попадать в Литву и быть здесь употребленной", – добавил министр.

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По его словам, методика, применяемая соседями, искажает внутренний рынок: создает виртуальную нагрузку на сети на литовско-латвийской границе, по этой причине три страны попадают в разные ценовые зоны, возникает плата за перегрузку, которая, по словам министра, в том или ином виде ложиться на потребителей.

"Это неприемлемо", – отметил он.

На заседании комиссия выясняла изменения в торговле электроэнергией с третьими странами после того, как начала работу Белорусская АЭС, а также влияние этих изменений на цены на электроэнергию в Литве.

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