На заседании Европейского совета министров энергетики Д. Крейвис сказал, что станции выданы разрешения на осуществление коммерческой выработки электроэнергии, хотя требования стресс-тестов все еще не проведены в жизнь, сообщает Министерство энергетики.
"Это представляет угрозу для жителей Литвы и всех других стран ЕС, особенно с учетом того, что Беларусь старается скрыть проблемы, не объясняет причины уже имевших место остановок и неполадок энергоблока АЭС", - сказал на заседании совета Д. Крейвис.
Как сообщает министерство, высказывание Литвы поддержали еще восемь стран-членов.
В сообщении говорится, что если на рынке ЕС будет прямо или косвенно вестись торговля выработанной небезопасно электроэнергией, это, в частности, будет мешать в достижении целей ослабления климатических изменений - развивать мощности "чистой" энергетики, обеспечивать, чтобы рынок электроэнергии действовал стабильно и эффективно.
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