"Если говорить о Литве, потому что "Ямал" (газопровод - "Ямал - Европа" – BNS) идет через Польшу и есть украинские газопроводы, то прежде всего у нас есть Калининград, куда транзитом идет газ (из России – BNS), и здесь мы вряд ли можем что-то сделать, так как Калининград очень зависит от нас", - сказал BNS Д. Крейвис.

"LNG-судно (судно-хранилище сжиженного природного газа (СПГ) "Маршал Василевский" – BNS), которое есть у Калининграда, ушло и ходит где-то у берегов Африки или еще где-то", - сказал он.

По его словам, когда будет принято решение по калининградскому транзиту, со следующего года можно будет говорить и об эмбарго импорта газа через Беларусь - через нее в Литву поставляется газ российского "Газпрома".

"Следующий аспект: графики поставок газа уже составлены до конца года, так что со следующего года, наверное, это можно сделать, нет проблем, Литва составит, но также нужно решать и вопрос калининградского транзита", - подчеркнул министр.

Оценивая планы будущих экономических санкций ЕС, он сказал, что это был бы ощутимый удар по белорусскому режиму.

"Беларусь 70% экспортирует в ЕС. Если мы включим важнейшие секторы - будь то нефтяная, или химическая промышленность, машиностроение, то, наверное, для (Александра) Лукашенко будет достаточно и полгода", - сказал Д. Крейвис.

Договор литовского оператора газопередающей системы Amber Grid с "Газпромом" действует до 2025 года, в нем предусмотрена формула "транспортируй или плати" (ship or pay).

Литва сейчас больше всего газа импортирует через Клайпедский терминал СПГ, кроме того, с 2021 года начнет действовать газопровод в Польшу.